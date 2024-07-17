Сергей Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в заседаниях Совета Безопасности ООН. Он примет участие в обсуждении многостороннего сотрудничества в интересах построения более справедливого, демократического и устойчивого мирового порядка.
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