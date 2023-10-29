Погода на выходные: в субботу ожидается сильный дождь и ветер.

Атмосферное давление ночью будет падать, днем - расти, сообщает Могилевоблгидромет. Также синоптики предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях (порывистый ветер и сильный дождь) и объявляют на субботу оранжевый уровень опасности.