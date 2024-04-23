В Совфеде разработали законопроект, защищающий граждан от "инфоцыган"

В Совете Федерации планируют ввести отдельные требования к рекламе онлайн-курсов и тренингов. Об этом "Парламентской газете" рассказал один из авторов законопроекта, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Артем Шейкин, передает "ОТВ – Екатеринбург".
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