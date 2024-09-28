Когда бизнесу нужно приложение: стоимость, сложности разработки и профит?

Мобильные приложения стали неотъемлемой частью бизнес-стратегий многих компаний. Они предоставляют уникальные возможности для взаимодействия с клиентами, повышения эффективности работы сотрудников и улучшения пользовательского опыта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)