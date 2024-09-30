Адвокат ответил на слухи о желании Ефремова уйти на СВО. «Место танкиста занято»

Адвокат Ефремова опроверг сообщения о желании актера стать танкистом на СВО О якобы желании артиста вступить в ряды армии утром 29 сентября написал Telegram-канал SHOT со ссылкой на источник в окружении семьи Ефремова.
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