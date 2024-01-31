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В Астрахани до конца года нельзя будет ехать по Старому мосту свыше 40 км/ч

В Астрахани до конца года нельзя будет ехать по Старому мосту свыше 40 км/ч

Из-за технического состояния конструкции. С целью обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с техническим состоянием совмещенного автомобильного и железнодорожного моста через реку Волга (Старый мост) в Астрахани на данном объекте до 22:00 30 декабря вводятся  временные ограничения, касающиеся максимальной скорости движения транспортных средств:    - на подъездных путях к Старому мосту - 30 км/ч; - на самом Старом мосту - 40 км/ч.

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