⛰ Турист застрял над 56-метровым водопадом в горах под Бахчисараем Он пошёл в одиночный поход, сбился с маршрута на горе Бойко и начал спускаться по ущелью Тар-Богаз, которое выводит к водопаду.
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