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Газета.ру

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Пара из США решила погулять по лесу с собакой и нарвалась на рой пчел

Пара из США решила погулять по лесу с собакой и нарвалась на рой пчел

Прогулка пары из США закончилась побегом от 200 пчел, пишет Tag24.Пара из США отправилась на прогулку по лесу вместе с собакой Сэди, но обычная прогулка неожиданно превратилась в побег от разъярённого роя.

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