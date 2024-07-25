Следственный комитет Российской Федерации предложил усовершенствовать миграционное законодательство

В рамках усилий по совершенствованию миграционного законодательства Россия предложила ряд мер, включая обязательство работодателей предоставлять жилье и финансовые вклады трудящимся-мигрантам, а также ответственность за нарушения миграционного законодательства.
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