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Татарстанның атказанган химигы, Казан мэрының әтисе Рәис Метшин вафат

Татарстанның атказанган химигы Рәис Метшин вафат. Ул Казан мэры Илсур Метшинның һәм Дәүләт Думасы депутаты Айдар Метшинның әтисе иде.

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