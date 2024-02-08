WSJ: Шольц предупредил, что Украина столкнется с серьезной нехваткой боеприпасов

Несмотря на оказываемую киевскому режиму Западом поддержку, Украина уже совсем скоро может столкнуться с серьезным дефицитом оружия и боеприпасов, предупредил канцлер Германии Олаф Шольц в статье для The Wall Street Journal.
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