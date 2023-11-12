Какие риски есть при ликвидации компании?

До шести лет лишения свободы, многотысячные штрафы и неустойки могут получить бывшие собственники юридического лица, отданного «в добрые руки» вместо полноценной ликвидации, предупреждает депутат Госдумы Сергей Гаврилов.
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