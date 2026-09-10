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Царьград

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Destatis: инфляция в Германии в августе достигла 2,9%

Destatis: инфляция в Германии в августе достигла 2,9%

В августе инфляция в Германии выросла до 2,9% по сравнению с 2,8% в июле. Стоимость энергоносителей повысилась на 10,5%, а продукты питания увеличились всего на 0,1%.

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