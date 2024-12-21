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Кармело Энтони о возможном обмене Джеймса: «Леброн сам проводит сделки, ему и решать. Но мне кажется, что это окно уже закрылось»

«Леброн сам проводит сделки, ему и решать. Если он захочет, чтобы его обменяли, его обменяют. Но мне кажется, что это окно уже закрылось.

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