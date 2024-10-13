Комбинированная терапия может улучшить ответ на лечение при раке поджелудочной железы

Открытие нового подхода к лечению рака поджелудочной железы Исследователи из Northwestern Medicine представили результаты исследования, опубликованного в журнале Cancer Research, которые демонстрируют потенциал комбинированной терапии для лечения рака поджелудочной железы.
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