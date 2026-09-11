Мирослава Карпович приобрела автомобиль за 7,7 млн рублей

Русская актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу «Папины дочки», приобрела китайский автомобиль Esteo Exlantix ET8 за 7,7 млн рублей.
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