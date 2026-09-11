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Царьград

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Мирослава Карпович приобрела автомобиль за 7,7 млн рублей

Мирослава Карпович приобрела автомобиль за 7,7 млн рублей

Русская актриса Мирослава Карпович, известная по сериалу «Папины дочки», приобрела китайский автомобиль Esteo Exlantix ET8 за 7,7 млн рублей.

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