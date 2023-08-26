Более 90 процентов граждан незалежной не готовы к компромиссам ради мира Светлана Гомзикова Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Юрий Кот Менее половины жителей Украины (43,3%) хотят прекращения боевых действий.
Украинцы напрашиваются на ракетные удары — чудеса социологии
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Леонид Руси
Генетический мусор воспитывает себе подобных. А кого может воспитать кастрюлеголовый? ))) Нужно их отправлять на перевоспитание на вечное поселение в СПГ (союз педерастических государств). Нам эти слабоумные вырожденцы здесь не нужны
Ответить
12 час.
Владимир Соловьев
"Доля же тех, кто высказался за продолжение Украиной военных действий, «несмотря ни на что», составила 41,5%." ЭТО ТЕ, КТО СБЕЖАЛ ЗА ГРАНИЦУ? ИЛИ ТЕ, КОТОРЫХ ОТЛАВЛИВАЮТ ВЕЗДЕ ГДЕ МОЖНО И ЗА НОГИ ВОЛОКУТ НА ФРОНТ?!
Ответить
12 час.
Ayrat Мухаметшин
Социология на освобожденных территориях, тоже не будет соответствовать действительности, потому что это украинцы и они будут говорить то, что от них ожидает власть. Определить "свой-чужой" сможет лишь детектор лжи.
Ответить
11 час.
Свежие комментарии