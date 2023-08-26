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Украинцы напрашиваются на ракетные удары — чудеса социологии

Украинцы напрашиваются на ракетные удары — чудеса социологии

Более 90 процентов граждан незалежной не готовы к компромиссам ради мира Светлана Гомзикова Фото: Zuma/TASS Материал комментируют: Юрий Кот Менее половины жителей Украины (43,3%) хотят прекращения боевых действий.

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Комментарии
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Леонид Руси
Генетический мусор воспитывает себе подобных. А кого может воспитать кастрюлеголовый? ))) Нужно их отправлять на перевоспитание на вечное поселение в СПГ (союз педерастических государств). Нам эти слабоумные вырожденцы здесь не нужны
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12 час.
Владимир Соловьев
&quot;Доля же тех, кто высказался за продолжение Украиной военных действий, «несмотря ни на что», составила 41,5%.&quot; ЭТО ТЕ, КТО СБЕЖАЛ ЗА ГРАНИЦУ? ИЛИ ТЕ, КОТОРЫХ ОТЛАВЛИВАЮТ ВЕЗДЕ ГДЕ МОЖНО И ЗА НОГИ ВОЛОКУТ НА ФРОНТ?!
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12 час.
Ayrat Мухаметшин
Социология на освобожденных территориях, тоже не будет соответствовать действительности, потому что это украинцы и они будут говорить то, что от них ожидает власть. Определить &quot;свой-чужой&quot; сможет лишь детектор лжи.
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11 час.

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