Украинцы напрашиваются на ракетные удары — чудеса социологии

Леонид Руси Генетический мусор воспитывает себе подобных. А кого может воспитать кастрюлеголовый? ))) Нужно их отправлять на перевоспитание на вечное поселение в СПГ (союз педерастических государств). Нам эти слабоумные вырожденцы здесь не нужны

Владимир Соловьев "Доля же тех, кто высказался за продолжение Украиной военных действий, «несмотря ни на что», составила 41,5%." ЭТО ТЕ, КТО СБЕЖАЛ ЗА ГРАНИЦУ? ИЛИ ТЕ, КОТОРЫХ ОТЛАВЛИВАЮТ ВЕЗДЕ ГДЕ МОЖНО И ЗА НОГИ ВОЛОКУТ НА ФРОНТ?!