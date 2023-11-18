Разъяренный алабай укусил семилетнюю россиянку в лицо

В Приморском крае собака породы алабай атаковала вышедшую на прогулку семилетнюю девочку. Все произошло днем в субботу, 18 ноября, на территории СНТ «Зеленый сад» Находкинского городского округа, сообщили в пресс-службе прокуратуры Приморского края.