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Царьград

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Полиция Челябинска выяснила участников драки у магазина, травм нет

Полиция Челябинска выяснила участников драки у магазина, травм нет

В Челябинске полиция установила участников драки у магазина. Все дети знакомы и избежали травм. Происшествие зафиксировано, претензий стороны не имеют, однако с родителями и детьми проведены профилактические беседы о недопустимости противоправных действий.

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