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Херш рассказал о намерении Байдена затмить Харрис

Херш рассказал о намерении Байдена затмить Харрис

Президент США Джо Байден стремится занять верхнюю позицию в международной повестке, несмотря на то что его заместитель Камала Харрис, представляющая Демократическую партию на предстоящих выборах, должна играть ведущую роль.

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