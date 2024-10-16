Херш рассказал о намерении Байдена затмить Харрис

Президент США Джо Байден стремится занять верхнюю позицию в международной повестке, несмотря на то что его заместитель Камала Харрис, представляющая Демократическую партию на предстоящих выборах, должна играть ведущую роль.
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