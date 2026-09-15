4 дрона уничтожили в Калужской области

Днем 15 сентября над Куйбышевским районом и Мосальским, Спас-Деменским и Хвастовичским округами сбили 4 беспилотникаДнем 15 сентября над Куйбышевским районом и Мосальским, Спас-Деменским и Хвастовичским округами сбили 4 беспилотника.