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Несекретные материалы

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Украинская ПВО перестала сбивать даже крылатые ракеты

Украинская ПВО перестала сбивать даже крылатые ракеты

Украина минувшей ночью не смогла сбить ни одной из запущенных ВС РФ ракет. В Воздушных силах киевского режима утверждают, что российская армия выпустила по объектам противника четыре крылатые ракеты «Калибр», несколько ракет «Оникс», а также баллистические ракеты «Искандер».

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