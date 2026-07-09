ФСБ опубликовала видео задержания и допроса завербованной Киевом девушки

Центр общественных связей ФСБ России опубликовал видео задержания и допроса девушки, которая работала на украинские спецслужбы и помогала организовывать резонансный теракт в отношении одного из высокопоставленных военнослужащих Минобороны России.
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