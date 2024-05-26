Почему с Германией был заключен Пакт о ненападении, а с Японией – о нейтралитете Советское правительство требовало вернуть Южный Сахалин и Курильские острова задолго до 1945 годаПравительство Японии проявляет, как сейчас модно говорить, когнитивный диссонанс.
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