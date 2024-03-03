Северянам предлагают вспомнить историю и получить за это подарки!

А вы хорошо усвоили знания, которые давали на уроках краеведенья в школе? Теперь они могут принести свои плодыА вы хорошо усвоили знания, которые давали на уроках краеведенья в школе? Теперь они могут принести свои плодыДело в том, что в Поморье проходит викторина «Архангельская область, выбираю тебя!».