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Регион 29

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Северянам предлагают вспомнить историю и получить за это подарки!

А вы хорошо усвоили знания, которые давали на уроках краеведенья в школе? Теперь они могут принести свои плодыА вы хорошо усвоили знания, которые давали на уроках краеведенья в школе? Теперь они могут принести свои плодыДело в том, что в Поморье проходит викторина «Архангельская область, выбираю тебя!».

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