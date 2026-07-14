Девять стран ЕС попросили лишить МОК еврофинансирования из-за России и Беларуси

Девять стран ЕС обратились к Еврокомиссии с предложением исключить Международный олимпийский комитет (МОК) из программ финансирования ЕС из-за допуска спортсменов из России и Беларуси к международным соревнованиям и отбору на Олимпиаду-2028.
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