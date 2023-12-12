Лаврову задали вопрос о том, сколько лет он еще будет на посту

Avia.pro - Новости Непоколебимая Ответственность Лаврова перед Страной: Лавров удивился, когда ему задали вопрос, сколько он еще будет на этом важном посту.
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