Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Лаврову задали вопрос о том, сколько лет он еще будет на посту

Лаврову задали вопрос о том, сколько лет он еще будет на посту

Avia.pro - Новости   Непоколебимая Ответственность Лаврова перед Страной: Лавров удивился, когда ему задали вопрос, сколько он еще будет на этом важном посту.

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Комментарии
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Нургуль Калыгулова
ВЕЧНО!!
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1 час.
lenivka
А чье это фото?
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12 мин.
Александр Григоров
Молодец хорошо ответил
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10 мин.

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