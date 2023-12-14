Концепцию строительства реабилитационного центра обсудили в правительстве Иркутской области

13 декабря губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел заседание медицинского совета, на котором обсудили концепцию строительства реабилитационного центра на базе Иркутской городской больницы №6, сообщает областное правительство.
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