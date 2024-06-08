Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале поздравил столичных социальных работников с профессиональным праздником и поблагодарил их за высокий профессионализм, добросовестный труд, чуткость и отзывчивость.
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