Новая инвестиционная реальность

На фоне снижения ключевой ставки ЦБ до 14% стоимость кредитования для бизнеса остается высокой, а рост издержек заставляет компании пересматривать инвестиционные планы и искать более устойчивые модели развития.
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