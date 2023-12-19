Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 077 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Лагуткин
    Автор наверное уроки математики прокурил в туалете.  160 миллионов разделить на 186000 м. По простейшей арифметике по...Польский погранич...
  • Виктор Галкин
    Да не хрена они не забыли)Россию можно "поб...
  • петр кузнецов
    отказываются это когда предлагают, а когда не предлагают это маразм  его фантазий.....Зеленский в очере...

В Одесской области украинские пограничники перехватили группу уклонистов с помощью БпЛА

В Одесской области украинские пограничники перехватили группу уклонистов с помощью БпЛА

Трое мужчин пытались сбежать от украинской мобилизации через границу.Пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщает об обнаружении в Одесской области группы украинцев, которая пыталась покинуть пределы страны путём пересечения государственной границы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх