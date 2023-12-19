В Одесской области украинские пограничники перехватили группу уклонистов с помощью БпЛА

Трое мужчин пытались сбежать от украинской мобилизации через границу.Пресс-служба Госпогранслужбы Украины сообщает об обнаружении в Одесской области группы украинцев, которая пыталась покинуть пределы страны путём пересечения государственной границы.
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