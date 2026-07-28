Сила в правде
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Сила в правде

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Почему эксперты уже год твердят уезжайте из Запорожья и Херсона: карта дронов накрыла половину Украины

Почему эксперты уже год твердят уезжайте из Запорожья и Херсона: карта дронов накрыла половину Украины

Украинский политолог год назад предупреждал: уезжайте из Запорожья и Херсона. Сейчас карта российских дронов накрыла Одессу, Николаев, Днепр, Полтаву и подступы к Киеву.

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