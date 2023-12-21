RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 220 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Суду надо было направить всю тусовку в отдельное отделение психушки с конфискацией! С этой мерзотой надо только так и...Суд в Москве арес...
  • Агрофена Иванова
    Даже если бы не было СВО- всё равно убрать- это разврат- чему учат нашу молодёжь!В Госдуме предлож...
  • вага карлито
    Согласен! Наши законодатели  не   могут если найти нарушение закона то пусть  тиснут  такой что бы на тв их больше ни...В Госдуме предлож...

Современный и мощный: крейсер «Адмирал Нахимов» оснастят высокоточным оружием большой дальности

Современный и мощный: крейсер «Адмирал Нахимов» оснастят высокоточным оружием большой дальности

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации будет оснащён высокоточным оружием большой дальности и современными комплексами ПВО, сообщил гендиректор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх