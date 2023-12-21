Современный и мощный: крейсер «Адмирал Нахимов» оснастят высокоточным оружием большой дальности

Тяжёлый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» после модернизации будет оснащён высокоточным оружием большой дальности и современными комплексами ПВО, сообщил гендиректор предприятия «Севмаш» Михаил Будниченко.
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