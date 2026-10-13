Россияне назвали лучшие города для построения карьеры

Москва лидирует среди российских городов по оценке карьерных перспектив местными жителями. По данным опроса SuperJob для РИА Новости, 66% работающих и ищущих работу москвичей считают столицу лучшим местом для роста в должности и доходах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Численность крыс ...
- Венгрия ищет заме...
- ЛЛ Число погибших от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым