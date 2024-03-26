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Звездные дети и выдающиеся звери: главные новости AnimeJapan 2024

Звездные дети и выдающиеся звери: главные новости AnimeJapan 2024

В минувшие выходные выставочный центр Tokyo Big Sight принял грандиозное событие — AnimeJapan 2024. На двухдневном мероприятии отаку и ценителей прекрасного ждали разнообразные программы и презентации, трейлеры популярных сериалов и аниме-новинок, а также новости о последних тенденциях индустрии (вот что было в прошлом году).

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