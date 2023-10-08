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Документалист Бергер приехала учиться в Москву после Оксфорда и Парижа: предпочла кино филологии

Документалист Бергер приехала учиться в Москву после Оксфорда и Парижа: предпочла кино филологии

Мы наблюдаем за русскоязычным военным пенсионером из Литвы Сергеем Федоровичем, его молодым напарником Мишей из украинского Конотопа, которые ремонтируют летний дом жителя Финляндии и отца режиссера Марти.

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