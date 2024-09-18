БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Зелимхан Хангошвили: террорист и предатель, которого предали хозяева

Зелимхан Хангошвили: террорист и предатель, которого предали хозяева

С момента, как в Россию вернулся Вадим Красиков, ликвидировавший в Берлине международного террориста Зелимхана Хангошвили, прошло больше месяца.

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