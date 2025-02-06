Музыка отражается на развитии нервной системы ребенка в утробе матери — нейробиологи

Исследование, опубликованное в Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science, показало, что классическая музыка может оказывать успокаивающее влияние на нерожденных детей, изменяя их сердечный ритм.
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