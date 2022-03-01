Ордец находится в Москве. Он не расторг контракт с «Динамо»

Украинский защитник «Динамо» Иван Ордец остался в Москве. Ранее появилась информация, что 29-летний игрок покинул Россию вместе с тренером бело-голубых Андреем Ворониным.

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