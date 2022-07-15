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«Барселона» возьмет Пьянича в турне по США. Он впечатлил Хави на тренировках

Хавбек Миралем Пьянич может остаться в «Барселоне». 32-летний игрок сборной Боснии и Герцеговины произвел приятное впечатление на главного тренера каталонцев Хави во время тренировок и поедет с командой в турне по США.

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