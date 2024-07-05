Киевский горсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку

В Киеве намерены снести памятник дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. За снос бюста организатора действовавшего в годы ВОВ на Украине партизанского движения проголосовали в Киевском горсовете, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Максим Бужанский.