Киевский горсовет проголосовал за снос памятника Ковпаку

В Киеве намерены снести памятник дважды Герою Советского Союза Сидору Ковпаку. За снос бюста организатора действовавшего в годы ВОВ на Украине партизанского движения проголосовали в Киевском горсовете, сообщил в своем Telegram-канале депутат Верховной Рады Максим Бужанский.
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