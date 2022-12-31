Самое необычное обращение президента в истории: Путин поздравил россиян с Новым годом

Российский лидер Владимир Путин записал новогоднее обращение на фоне стоявших позади военнослужащих. Лидер заявил, что прошедший год был временем необходимых решений и шагов страны к обретению полного суверенитета России с консолидацией общества.
Российский лидер Владимир Путин записал новогоднее обращение на фоне стоявших позади военнослужащих. Лидер заявил, что прошедший год был временем необходимых решений и шагов страны к обретению полного суверенитета России с консолидацией общества.
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