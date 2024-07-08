Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшего в "Крокусе" мужчину

Он пытался обезвредить террориста.Валентина Николаенкова, пытавшегося обезвредить злоумышленника во время атаки террористов на мирных людей в "Крокус Сити Холле", президент России Владимир Путин наградил Орденом Мужества посмертно.
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