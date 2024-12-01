Поставщик графических процессоров Intel анонсирует Arc Battlemage на 4 декабря

Китайский производитель графических процессоров Gunnir (через Weibo) сообщил о назначенном на 4 декабря анонсе, который намекает на появление графических процессоров Intel нового поколения Arc Battlemage.
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