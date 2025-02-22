5 миллионов малых предприятий каждый год появляется в Китае. В России бы так!

Товарищ Си дал свободно вздохнуть китайскому бизнесу Дмитрий Капустин Фото: IMAGO/CFOTO/ ТАСС Государственный совет Китая опубликовал новые рекомендации, направленные на снижение административного давления на бизнес.
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