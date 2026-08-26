Пшидач: создание Украиной «национального пантеона» ухудшит отношения с Западом

Создание Киевом «национального пантеона» ухудшит его отношения со всей Западной Европой. Такое мнение выразил глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач в эфире радиостанции RMF FM.
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