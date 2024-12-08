ФСБ призвала граждан быть осторожными при получении звонков от родственников

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России предупредила граждан о риске стать жертвами мошенничества в связи с телефонными звонками от злоумышленников, которые могут выдавать себя за родственников или знакомых, используя технологии подмены номеров и имитации голосов.
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