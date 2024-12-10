Сила в правде
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Сила в правде

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"Русских можно выгнать": Сирия открыла Западу глаза. Украина будет воевать до последнего

"Русских можно выгнать": Сирия открыла Западу глаза. Украина будет воевать до последнего

То, что события в Сирии Запад будет проецировать на Россию, стало понятно сразу. Наши бывшие "партнёры" считают, что падение сирийской власти — это не чудовищная коррупция и нежелание режима Башара Асада что-то делать и что-то менять в стране после её освобождения от боевиков, а именно просчёт Москвы.

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