Сегодня по улицам Новоаннинского вновь идёт Бессмертный полк. Люди несут портреты своих героев — дедов, бабушек, прабабушек.
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Сегодня по улицам Новоаннинского вновь идёт Бессмертный полк. Люди несут портреты своих героев — дедов, бабушек, прабабушек.