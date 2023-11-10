В Подмосковье родственники школьницы ударили учителя из-за замечания

В Подмосковье мать и старшая сестра одной из учениц школы ударили учительницу после того, как она сделала школьнице замечание за неподобающее поведение, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.
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